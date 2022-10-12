交流站：图书馆为何不安装智能书架？

很多年前，当我发现有人将书藏在书架里面，用其他书挡住，就心生好奇，为什么公共图书馆不安装智能书架呢？

智能书架——不论将书放到哪里，一查就无所遁形。不必像现在这样，就算系统显示某本书“可借阅”（Available），还是会找遍整个图书馆，都找不到那本书。

书找不到，系统还是显示“可借阅”会误导想借这本书的读者来到图书馆，折腾一番后，还是找不到书，浪费借阅者的车资和时间，也浪费图书馆人力，白忙一场。

举个例子，小说《商户贵婿》9月28日上午在别的图书馆还了，9月30日下午送回港湾图书馆，从10月1日上午到10月5日晚上，系统一直显示“可借阅”，但图书馆职员帮忙找，还是找不到。究竟书去了哪里呢？只有将书藏起来的人才知道！

10月5日又多了《农门第一剩女》上下集，这套书在当天早上就“可借阅”，但是却没出现在书架上，应该是被人藏起来。

书如果几天都不出现，是否就应该将系统里的那家图书馆“除名”呢？至少我见过淡滨尼图书馆做过。“除名”就不会误导读者，让读者白跑一趟。如果经常这样出错，以后我们还可以相信图书馆系统提供的借书信息吗？

图书馆花钱提升设备，怎么就没想过换成智能书架呢？有了智能书架，读者以后就不能再藏书了。