交流站：高空作业应扣紧安全背带

人力部透露，到目前为止，本地今年的工伤致命事故已高达39起，上半年的资料提到其中七起涉及高空坠落，另外四人因滑倒、绊倒和跌倒意外身亡。初步调查发现，如果采取正确的工作场所安全和卫生防范措施，可避免许多致命事故。

裕廊西71街的多座组屋目前正在进行翻新工程，有几座的外墙正在重新粉刷，工程须要在屋顶上安装吊架。凡是涉及屋顶和外墙吊架的各类工程，安全风险是最高的，也应更严格地采取各种安全措施。

但是，10月7日早上，我从比第711座组屋楼顶还高的位置，看到两名工人在为楼下的升降台装置做准备，当时发现令人惊心动魄的一幕——他们在安全背带没有固定扣着的保护下，俯身往外用力拉扯钢缆。

戴着黄色安全帽的工人不知危险，或许是经验不足，但是戴着白色安全帽的一般是有经验的督工，为何他也会犯上这样的低级错误？如果工人俯身失衡或因踢到地上多条钢缆而失足跌下楼，难道督工以为单凭双手就能救人？

一般人看到两个人身上都已穿戴着安全背带，不会觉得不妥，但是，在屋顶平台边缘工作，现场必须有额外的固定挂钩，或者额外的伸缩式区域限制安全索来限制他们活动的范围。身上的安全背带没有钩在固定装置，一旦人跌下，身上的安全背带将不能发挥作用。

在高空作业培训课程中，许多员工在上课时会学习如何正确地使用各种安全配备，以及了解安全风险，为何许多有经验的工人之后却没有实践？或许一方面是雇主没有正视与了解员工的工作环境，比如在这起事件中，他们不能在有防水要求的屋顶地面随意钉上固定钩，正确的方法是在工程开始之前，在工人须要走动的范围，预先安装救生绳（lifeline），过后才允许开工。但是，如果雇主没有准备，工人也应该主动提出要求，不能嫌麻烦，也不要以为没人看到。

目前许多组屋屋顶已经安装太阳能系统，一般上，这些固定在地上的太阳能板支架可充作可靠的固定装置，能承受一定重量的拉扯（人体坠落时的冲击力），把救生绳的钩扣在这些支架上，就能成为救生绳的一部分。

这类问题要解决，其实也有高科技手段能监督和提醒各方，我多次向有关各方提出科技辅助管理建议，但无论是建设局、人力部或工作场所安全与卫生理事会，都对建议没反应。我们不能只依赖传统做法——不断呼吁各方注重工作场所的安全，应该也要考虑避免工伤意外的新手段和途径。

无论如何，通过传统的宣导、突击检查和罚款手段，成效有限。在缺乏人手的各行各业，如不想花钱解决问题，大家就只能走一步看一步，消极地博运气，工伤事故又怎么可能减少呢？