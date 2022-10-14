交流站：对新一轮降温措施的建议

傅成源

政府在管制房地产价格方面，确实做得相当出色。我国的房地产市场一有形成泡沫的迹象，政府马上出台降温措施，有时还是重拳出击。因此，我国的房价向来保持稳定，居者有其屋的政策更是享誉全球。

房价最近几年节节攀升，使政府不得不在9月29日深夜宣布实施另一轮房地产降温措施。其中一项措施，是私宅业主在卖掉房子后须等待15个月，方能购买非津贴转售组屋。国家发展部长李智陞的解释是，相较于首次购屋者或组屋提升者，私宅屋主往往更有财力购买转售组屋，也愿意支付更高的现金溢价。15个月等待期将缓和市场对转售组屋的需求，让人们可继续负担得起组屋。他强调这是一项暂时的措施。

我的建议是，与其规定私宅业主在卖掉房子后须等待15个月，才能购买非津贴转售组屋，不如制定具有伸缩性、类似买方印花税的措施，让这类买家在六个月内买转售组屋，但须缴纳12%额外买方印花税、12个月内须缴纳8%、18个月内须缴纳4%。此额外税率只和购买时间相关，18个月之后就不用缴纳任何印花税。一来可增加国家税收，二来让私宅换组屋的买家有更多选择。有些私宅业主在卖掉房子后，若手头现金不多或赔钱卖屋，则可上诉求豁免18个月的等待期。

至于抑制百万元组屋交易势头，可效法“黄金地段组屋模式”，限定最低居住年限（MOP）从现有的五年延长至10年；也不得出租整个单位；就算过了10年的MOP，屋主也只准出租个别房间。

自李光耀时代以来，公共住屋政策取得相当不错的成绩，曾有外国领袖莅临我国考察。近期百万元转售组屋频繁成交，政府在控制房地产价格方面的努力，功不可没。当然，有些降温措施不受欢迎，但要配合国家长远规划，以及确保下一代负担得起组屋，良药苦口总是难免的。