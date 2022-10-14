交流站：机械臂冲咖啡节省人力成本

在大士工业区，有家餐厅的茶水摊老板，为节省人力成本及解决人手难请的头痛问题，干脆一劳永逸，采用了两台六轴机械臂来冲咖啡。

我常坐在机械臂前的桌椅，一边用餐，一边观赏它精湛的冲咖啡或茶技艺；也拍了视频，在家欣赏它既有趣又有效的操作程序。

机械臂非常聪明，当它感应到桌上已冲好的一大壶咖啡被员工取走后，就会开始工作。

它会转身拿右边厨下较矮的茶壶放在桌上，把滚水倒入壶里，再转身拿左边厨下较高的壶，取出有咖啡粉的滤袋放在高壶口处，晃动滤袋数次后才放入壶内，接着提起矮壶的滚水倒入高壶，再拿起高壶向矮壶倒灌，同时提高壶嘴并倾斜继续倒灌，就像“拉茶”一样，动作潇洒漂亮。在高矮壶互相倒灌两回后，才将冲好的咖啡高壶端到员工的工作台，最后转身归位，算是任务完毕。

另一台机械臂更神了，似乎多了一些工序，它会提起一根棒在壶里搅拌30圈，动作有劲如扭腰舞。和人的手一样，它准确麻利地搅拌，看得我入神，忘了吃饭！

据员工估计，本地大约有12处使用机械臂冲咖啡，并称这只是半自动化，还没普及，老板和相关专人还在探讨全自动化的编程。

采用机械臂冲咖啡，能节省人力成本，如花红、公积金、年假、加薪，甚至中介费及劳工税等。使用得当没故障的话，还能省下病假和医药费。此外，采购机械或许还能向政府申请津贴，好处多多。

疫情已趋稳，经济在复苏中，生意好的茶水摊，或许是考虑机械化的时候了。