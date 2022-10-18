交流站：华文作文考试选看图或命题？

小六会考的普通华文考试已经结束，有些家长对于孩子在写作文时的选择情况表示不理解，打电话向我抱怨为什么孩子平时练习那么多看图作文，这次偏偏去选命题作文。其实，这种情况屡见不鲜，不用说家长不理解，孩子自己也不理解。

当两种作文类型摆在面前的时候，真的会一时犹豫不决，短短50分钟做出抉择并完成较高质量的作文，确实不是一件容易的事。看图作文虽然考的是图意连贯、详略得当、人物准确、描写恰当、教训合理、感受突出等等，但孩子由于平时学习压力较大，不单单满足及格或者刚刚30分就万事大吉，总想有所突破，所以老师平时置入的高分写作点也浮现出来：图简意多、矛盾心理、结尾曲折……，因此在选择的时候就犹豫不决，如果选看图，是否能写成这样？想来想去，感觉不行，改选命题，此时时间已流逝不少，于是匆匆上阵，命题作文在最后一分钟完成，根本没有时间检查，这就是问题所在。

反过来说，命题作文有那么难吗？在我看来，比看图作文简单，看图作文其实局限了孩子的发挥与思路扩展，他们只能按照图意来写，偏差一些都不行，但是，命题则不同，一旦理清题目，选好材料，立刻就可以上手，而且写的时候只要把要描述的事情交代清楚，故事首尾呼应，基本上不难拿高分。

有一点得注意，我们说的全是针对内容的，表达方面得看自己的写作功力，如果平时写作错字连篇、语句不通、语法错误太多，那么谁也帮不了你，还得从基本字词上下功夫。命题只是这么简单吗？高分这么容易得？当然，对命题作文有较强写作心得的同学不这么认为，他们还会想到：写人就是抱怨开始，感恩结束，这样的人物有“味道”；写事就是略写一串，详写一件，这样的事情很清晰。小学阶段，命题作文基本上考的是这两种。

写作还是从长远角度来考虑，到了中学没得选，看图早已不见踪影。要学习的写作文体多了，还是要扎扎实实打下写作基本功，尤其小六学生，可以在学校假期学习命题作文的写法。