交流站：让中医有机会发挥所长

《联合早报》10月6日报道，卫生部长王乙康在国会总结健康SG白皮书的辩论时指出，我国的医疗体系必须让急症护理、公共卫生和老年护理这三大系统发挥更大作用。由于新加坡人口急剧老龄化，单靠急症护理系统与公共卫生系统是不夠的，老年护理系统也是同等关键。因此，他也呼吁中医师与卫生部合作，为健康SG献力。部长这一番话，给关心本地中医前景的人带来希望。

新加坡人口老龄化的速度日益加快，对医疗人员的需求大大超越供应。有人认为，既然本地约有3000名注册中医，政府或许应该善用资源，把他们融入现有的医疗体系，尤其是在老年护理和保健这一块。这不但可以协助解决医疗人员不足的问题，也能减缓医疗费的上涨。

其实，中医在治疗老年病或养生保健方面具有很多优势，许多老年病可以通过针灸达到减轻疼痛的效果，费用也远比西医低廉。因此，若能安排合格的中医到综合诊疗所看诊，我相信将会大幅减轻西医的沉重负担，病患则有多一种选择。

据报道，卫生部在过去一年已同中医团体成立了两个工作小组，针对提升中医临床培训和职业发展方面展开工作。这是一件令人欣慰的事。这将是我国朝中西医结合医疗的方向迈出的第一步。我很同意部长所指出的，中医医疗是自我管制的领域，作业方式的标准不一致，无须把对西医的管制沿用在中医领域。

我希望政府能平等对待与肯定我国中医人才，唯有通过肯定他们的医术，才能创造更多的医疗工作机会及提高他们的工作待遇。

其实，无论中医或西医，两者的目标都是利用所学，把病患医好。可是，我们往往为了意识形态的差异而落入中西医孰优孰劣的二元论陷阱。

我们需要会照顾好病人的医生，而不是只会“治病”的医生。希望在医疗新思路的引领下，政府能更积极协助和提升本地中西医的治疗水平，把新加坡发展为一个中西结合的国际医疗中心。