交流站：向志在千里的艺术工作者致敬

新加坡早期被称为“文化沙漠”，至二战后有不少艺术家相继从中国等地南来定居，把艺术的种子撒播在这个岛国上，并群策群力开办美术学校和设立美术团体，才有现在的南洋艺术学院（前身为南洋美专）和中华美术研究会。

中华美术研究会是本地历史最悠久的美术团体，今年庆祝成立87周年，于10月4日至9日举办盛大的美展，并制作视频《志在千里：十个新加坡画家》。

视频主要推介我国画家黄明宗、何家良博士、王金成、吴民权、梁其栋、丘瑞福、童振狮、翁锡礼、吴秋来和庄乃维医生。他们平生孜孜不倦地耕耘，不屈不挠不间断为艺术创作，追求臻达艺术的最高境界，以期我国实现美好绚丽的艺术愿景。

我参加社区服务工作与推展文化艺术活动有50多年，认识许多本地艺术工作者。据知，我国第二代艺术队伍目前还有不少健在者，已耕耘数十载，仍然积极在创作。这些怀着理想、努力不懈的画家有许锡勇、萧学民、陈楚智、郑志道、陈悟迟、韩少芙、李福茂、黎才专、曾纪策等等。

这些建国一代与立国一代的艺术工作者，不仅为我国文化艺术发展注入活力与生机，也共同担负艺术传承与继往开来的任务，同时为国家增添珍贵的文化遗产。

值此欢庆中华美术研究会87周年之际，我们在激励与祝愿艺术工作者志在千里时，不宜忽略早期为岛国的文化艺术拓荒播种，奠定今日蓬勃发展根基的艺术先驱，应该向他们致敬，以表达感恩的心意。