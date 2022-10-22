交流站：向一位文化艺术推手致敬

拜读了黄恩德10月21日在《联合早报·交流站》发表的大作《向志在千里的艺术工作者致敬》后，有感而发撰此文，以表对他的钦仰与感激。

我认识恩德少说也有六十载，印象中他是个沉默寡言、不善交际，只会默默勤奋工作的人。他的人生观和热爱工作的精神也反映在社区的义务工作上。正如他在文中所言，他主要的社区活动涵盖推广文化艺术工作。

在上世纪六七十年代，欧南园民众联络所设在欧南园组屋内，另辟一室作为美术用途。记得每星期订一个晚上，让志同道合的美术爱好者来作人像写生，恩德到处找人来当模特儿。当汇集相当数量的作品后，他便策办画展，反应颇佳。

欧南园组屋拆除后，恩德并没有停下来，而是转到中峇鲁民众联络所，继续从事义务推广文化艺术的工作。因这个联络所比较宽敞，他就策办了许多文化艺术课程，除了视觉艺术，也有表演艺术。他特聘资深的艺术家来指导，栽培出不少艺术幼苗。

恩德也定期主办画展、地方戏曲汇演和歌唱表演等活动。此外，他颇关注本地的文化艺术动态，经常在报章发表对推广文化艺术的宝贵意见。

他这种孜孜不倦、永不言休在民间推广文化艺术的精神，值得嘉许，对打造优雅和有文化艺术气息的社会，居功至伟，可谓我国得力的文化艺术推手。我在此向他致敬！