伟达：对改革开放何惧之有？

美国最后一次宪法修正是1930年代。至今快100年了。睁眼说瞎话，什么美国随时在改革。奥巴马千辛万苦做了医保改革，一换届特朗普就想把它推翻。特朗普要做的美国长城和移民政策修改，一换届就被拜登取消。美国的改革就是这样，一换政府就前功尽弃。什么改革都是竹篮打水一场空。【Liu Yi Nan Liu】

中国改革，是reformation，revolution，维新与革命，瞬时朝令暮改，天天新鲜出炉炸子鸡。再提到美国，是renewal，amendment，是更新，修订。宪章20年后才初本，慢慢缓缓两百多年来功夫不停地更新、修宪。两个很不同的体系，实践的时间快慢也不一样。没得比较，风马牛不相及，这篇文章单论中国就够了。【Henry Sharp】

作者有意混淆中国的改革开放：邓小平讲的是经济要改革开放，不是政治要改革开放。中国特色的社会主义和经济，是他后来提出，但两者有轻重。【Sheng Tay Lim】

社论：死刑吓阻贩毒证据确凿

维护长治久安，死刑是震慑罪犯的必须刑法。【Tan Yu Chee】

死刑能吓阻贩毒，三思后不敢行，绝对不能废除。【Leo Wong】

只有严刑峻法，死刑鞭刑等才有阻吓作用，坐牢罚钱已经没有什么效果。贩毒和谋杀，有确切证据，是该一命赔一命。持凶器犯法，无论轻重，要施以鞭刑兼坐牢面壁思过。只有重刑，罪犯才会怕。【Chu Pee Lee】

年长者饮食有高糖分可延缓细胞老化

这只是个以单细胞作的试验，人类反应尚没有科学的结论，长者为此而多进食糖分是会被这新闻害死的！【譚煜之】

吃什么食物都要适量，加上运动和睡眠充足。【Tan Michelle】

日本的研究说癌细胞最喜欢糖。我的医生告诉我说要防止血管硬化必须少糖少盐少油。【Lim Choon Geok】

一会儿说糖吃多会导致癌细胞增长，一会儿又说糖吃多会长寿。好乱。【Buen Buen】

交流站：华文作文考试选看图或命题？

孩子华文底子不好，选命题作文往往会离题，连老师都会规劝不要选命题。看图作文就算孩子没什么想象能力，只要跟着图片发展写，最后的结论就算普通不精彩，丢失的分数不会太多。【Teo Ann】

连这个都要替孩子做主？他选个自己有把握的不好吗？【Madeline Lim】

尝试发挥自己的写作能力不是很好吗？给予孩子有想象的空间，可以很大胆无拘束地发挥。【Alex Han】

书要活读，不是死读书。书读活了长智慧，书读死了是呆子。【Siahvester Jia Cheng】

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