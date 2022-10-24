交流站：各地让位文化有别

虽然日本的地铁或火车的一些座位，是保留给老人及其他有需要的人，但许多日本年长者宁愿站着，也不坐在这些保留座位。

有一次，儿子的一个澳大利亚朋友在日本乘地铁时，想让位给一名年长者，但对方却用不解的眼光望着他，不接受他的好意，坚持站着。

原来，一般日本老人的心态是：只要还能走动，他们和其他乘客一样，先到先坐。他们不认为这些保留座位是属于“他们的”，只要觉得“自己还行”，就应让给比他们更有需要的人。

我觉得这样的心态很好，可以减少不必要的冲突。

但在本地，却有一些年长者坚持保留座位是属于“他们的”，对“侵占”者当面苛责，甚至无限上纲，指责对方“没有家教”，导致场面一发不可收拾。

曾在巴士上目睹一段小插曲。有一个安娣刚上巴士，经过一个坐着一名年轻小姐的座位，她的旁边位子放着一个袋子。只听安娣边走边唠叨：“小姐，你买了两个座位的车票啊？”

其实，年轻小姐可能因为乘客不多，为了一时的方便，将袋子放在旁边的座位，只要安娣开口，她应该会将袋子拿走，让位给安娣。

在厦门，有一天，我和太太打算从下榻的旅店乘搭公交车去南普陀寺。全程只有五个车站，若在平时，只需10几分钟。

不巧遇上清明节放三天的小长假，交通严重阻塞，我们乘搭的公交车花了将近一小时才到达目的地。

这一小时的车程真不好受，乘客挤得像沙丁鱼，幸好有一对年轻人让位给我们两老，但他们得站上一小时，我们也为他们感到心疼。