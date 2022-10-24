交流站：新捷运巴士司机拒载婴儿车

我和太太带着一名孩童和一名婴儿，于9月4日下午在牛车水唐城坊旁的巴士站乘搭新捷运33号巴士返家。由于婴儿在推车内，我们等乘客下车后，连人带车从后门上巴士，找到停放婴儿车的空位，也确保未挡到其他乘客。不料，此时车长过来要我们下车，理由是车上已有其他婴儿车，所以我们不能乘搭，并态度恶劣地强调这是陆路交通管理局的规定。车长的举动吓到两名孩童而哭闹起来，我们只好在雨中狼狈地下车。

返家后，我查询陆交局的相关条例，还有其他巴士业者关于婴儿车的规定，并没有看到陆交局禁止婴儿车上巴士的条例，其他巴士业者如前进新加坡（Go-Ahead）也说明在巴士空间允许下，欢迎婴儿车随行。我立刻电邮新捷运提出反馈，对车长的处理方式表达不满。原本新捷运回信允诺调查，说会告知结果。两周后，我又电邮询问，他们表示查无此事，要我提供当日搭车的易通卡号码以助调查，而我也提供了。如今已是10月中，新捷运仍没有回应。对于消极的服务态度，唯有投函《联合早报》，希望得到新捷运与有关当局的重视。

我们肯定前线工作人员的辛苦，不应该让少数态度不佳的车长影响巴士服务，但也希望新捷运重视车长的教育，不要自行解释或者“发明”陆交局的条例作为拒载乘客的借口。在我国生育率极低的情况下，每个有婴儿随行的乘客都应被友善对待。巴士上出现一辆以上的婴儿车也非罕见，相信多数乘客都有遇到过，新捷运车长当时的处理方式实在令人费解。