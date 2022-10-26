交流站：寻找最安静的地方

曾宝仪

我们去年2月买下目前的这间组屋，6月办完手续后，开始一个月的装修工程，7月中搬进居住。

7月初，当装修工程快完成时，一名建屋局职员上门，说接到邻居的投诉，指装修工程很吵，影响他们居家办公。我说装修工程将要结束，因为我们也很期待赶快搬新家。

这是还未入住前收到的第一个投诉。之后，楼下邻居的投诉接踵而来。

我们在家小心翼翼，害怕吵到楼下邻居。小孩不可在地板玩玩具，不准跑动，东西要轻放，椅子不可用力拉，总之所有动作都要轻柔。

不给别人添麻烦或造成不便，是我们家秉持的原则。但无形的精神压力也逐渐形成，家里的氛围因为邻居三不五时地上来投诉而处于紧张状态。

我开始抱怨老公当时买房子的时候，没有先了解清楚周遭的情况；开始埋怨自己运气不好，遇到这样的事，别人都没这个问题。

不仅如此，我也时常跟来家里做客的朋友倾诉，希望听听他们的意见和经验。家人和亲戚的聚会，一定离不开被邻居投诉的课题。

邻居常上来投诉，也是希望能得到理解，而时常向别人诉说的我，也想要得到别人的开解。长期处于这样的环境，期许被人关注又不想被打扰，感觉快乐似乎很遥远。

我们常常放大生活上的小事，却忘了每天都值得庆祝的生命。被外在吵杂的声音带着走而不自知，我也逐渐忘了如何让自己和家人开心。

静心思考，发现自己一直纠结此课题，无法自拔。期许自己不要过于认真和在意别人的想法，是我目前想到的唯一方法。希望家人不再被此事影响，不让它成为我们茶余饭后的课题。

当事情没有发生在自己身上的时候，听别人诉说，犹如看报纸和电影，事不关己，无法感同身受。但当事情发生在自己身上时，却是如此深刻难忘。

如此小事，却让我和家人的情绪如坐上过山车，忘记了生活中更重要的东西。希望邻居不要一直为此而影响自己和他人的生活。不断地寻求外援和投诉，只会增添自己的烦恼。毕竟外人无法体会，只能袖手旁观。

外界声音纷纷扰扰，最安静的声音，藏于你我内心。