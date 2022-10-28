交流站：多些公德心的睦邻之道

新加坡有近八成的人口居住在政府组屋，从1960年代第一批的政府组屋到目前已有60多年了。许多人与政府组屋一同成长，见证了组屋的进化。从开始偏向于“甘榜”式长走廊的组屋，到现在更着重于拥有个人隐私、空间的公寓式组屋，新加坡建屋局随着人民的“口味”不断改进组屋的格局，但是唯一不变的是层层向上的楼层。这也是我国的地标之一。

六年前我和我先生买了一间位于东部的1978年份的三房式组屋，前面是一个公园，环境清幽，我们都喜欢。虽然觉得电梯和楼下公共空间有点脏乱，但是我们当时觉得只要自己的家保持整洁，应该不会造成太大的问题。但是问题还是慢慢浮现。

由于我从小在甘榜长大，习惯把衣服晾在太阳下，因为喜欢太阳晒干后的衣服所散发出的特别香味。有一天，当我把洗干净的衣服晾出去时，发现楼上有水滴下来，我急忙把衣服收进来。我当时认为楼上的住户应该是没有留意到楼下有人在晾衣服，所以并没把这件事放在心上。但是没想到，那次之后，每当我把衣服拿出去晾时，楼上都会发生很多的“碰巧”，比如“碰巧”吐口水、“碰巧”把吃剩的面条丢下来、“碰巧”把一些咖喱汁或辣椒酱洒下来，种种的“碰巧”让我开始怀疑是不是别有用心。那时起，我不再把衣服拿出去晾，跟太阳的味道说再见。

这是一个非常普遍的邻里问题，政府也开始插手，如摆放摄像机，希望把垃圾虫缉拿归案，但是好像也没有阻吓这些“有心人”，当摄像头移走后，他们又开始恶行。

如我上文提到，大多数的新加坡人是在政府组屋长大，为何还没学会如何与楼上楼下的邻居和睦共处呢？弄脏了他人的衣服，真的是这么好玩有趣、值得开心的事吗？试站在他人的立场设想，自己的衣服也被弄脏了，心里会是什么感觉？学校教过的“好公民”，难道还给老师了吗？

其实除了空中抛物，我国各类的邻里纠纷不断，频频见报，不禁让我摇头叹息。身为国人，身为长辈的我们，是不是应该以身作则教育下一代？在做每一件事说每一句话之前，是否应该三思？让年轻一代信服，让他们觉得我们值得尊敬，是学习的榜样。

让我们一起努力，让未来的新加坡更加宜居，邻里纠纷减少，居住氛围更加融洽。加油新加坡人！