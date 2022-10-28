交流站：组屋设计惠及年长者很贴心

人口老龄化的社会，很多银发族面对的问题非常棘手，其中要属沉重的医药负担最关键，其实住屋问题也是蛮麻烦的。目前社会上有不少独居老人，也有很多年长者不要和孩子同住，他们喜欢自由自在、毫无约束的生活。这样的话，这些老人家就须要拥有属于自己的屋子。

建屋局在建组屋规划设计时，就要为他们着想和照顾到他们的需要。当局有计划地拨出一些地段，建一些符合年长人士条件和要求的组屋，这是非常妥善的措施，能够惠及部分人群，也重视他们。

这些组屋在设计方面非常符合年长者的住屋需要，比如：屋子的空间建得比较宽敞，厕所的门比较大，可以让轮椅进出，室内也做了扶手等。这些设计都适合年长者居住，真的很贴心。

旧的组屋设计，可能电梯没有到达每一层楼，这就给年长者生活上很大的不便。我认识一名长得肥胖的老妇人，患有慢性病，得以轮椅代步。每一次当她要到诊疗所复诊时，真的不简单，家人都非常烦恼，也很吃力。因为是旧组屋，没有电梯，他们得扛起轮椅，坐在轮椅上的她，要三个家人来抬，真的太辛苦。

现在所有政府组屋，每一层楼都有电梯，这是很好的设计，老人家要外出活动和买东西，就很方便。建屋局的设计相信花了不少心思，才能让国人拥有一间理想的、美观大方的屋子，有的组屋还可以媲美私人公寓。

新加坡人有广夏千万间，真的很幸福，这些年来，我们的居住环境大大地改善，基础设施完善，社区设施齐全，家居生活舒服，生活过得安逸稳定，不像一些国家，洪水决堤淹没土地，暴风骤雨来时，屋子不敌风雨而倒塌，居民则流离失所，苦不堪言。