交流站：幼儿安全是首要考量

谨答复《联合早报·交流站》于10月24日刊登的李镇宇读者投函《新捷运巴士司机拒载婴儿车》：

我们对李先生和他家人的遭遇感到遗憾。

我们调查了事件经过，包括调阅车内的闭路电视录像。我们注意到李先生是从巴士后门，带着打开的婴儿车上车的。由于当时巴士挤满了乘客，并且已经有一台打开了的婴儿车停放在保留给轮椅的位置，我们的车长于是请李先生把他的婴儿车折叠起来。但是，李先生拒绝这么做，并且随后就与他的家人下车了。

我们的车长是根据当局的规定行事。一旦巴士拥挤，基于安全考量，车长须要求乘客把打开的婴儿车折叠起来。这是因为打开的婴儿车对坐在上面的幼儿构成危险，特别是当巴士须紧急刹车时。所以，我们的车长要求李先生把婴儿车折叠起来。因为幼儿的安全至关重要。家长在这种情况下，可要求车长协助折叠婴儿车。

打开的婴儿车必须放置在保留给轮椅的位置。这是为了幼儿的安全，同时避免妨碍走道、出入口的人流。

关于婴儿车的相关规定，可在网站：www.sbstransit.com.sg的“有用信息（Helpful Information）”栏目查阅。

我们对于没能就事件的解释尽早答复李先生表示歉意。我们已经联系他并做了澄清。

（新捷运 客户体验与企业联络 副总裁（特级）陈贵珍）