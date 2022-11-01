交流站：我国中小学生写作能力不足

新加坡是麻雀虽小五脏俱全，可是要仔细介绍新加坡，华文没有一定的程度，一定做不到。新加坡新的旅游景点在哪里？要怎么玩？介绍时，要用标准的华语，华文底子没有打好是无法做到的。

在2019年疫情之前，旅游局安排走亲子路线的台湾网红“我是老爸，我不要当爸”，他和家人介绍了新加坡。今年，旅游局又邀请嫁来新加坡的台湾媳妇“算命先生说我会在新加坡发光发热”介绍新加坡新景点。两个网红的介绍各有千秋，从著名景点到生活细节，大力推广新加坡。

为什么旅游局不选本地人介绍新加坡景点？很明显是因为国人的华文华语程度不够好。

我有两个友人，她们的孩子前几年都在上海就读，因为疫情，全家人搬回新加坡。他们的孩子在上海小学三年级已经学我国中学的成语，学生和家长都觉得积极学习华语是很自然的事，学得不亦乐乎。她们回到新加坡，看到我国小学的课本，要勉强自己降低程度，感觉很沮丧。她们也感慨：本地学生要用多少时间学习华文啊？

我国的移民人数每年节节上升，新移民纷纷选择新加坡为移民国家首选，就是看中我国的双语教育政策，既然新移民对我国的教育有反馈，那我们真的要检讨中小学的考试制度。

本地学生掌握的华文词汇有限，连介绍本地旅游景点也要靠外地网红。因为小学生被教师灌输“只要及格，保住成绩，千万不要写命题或情境作文”；中学教师也极力阻止学生写记叙文，因为担心学生的写作能力不好，会离题。我国的教育制度就这样“一刀切”，扼杀孩子的写作能力。

教育部可以要求每间小学和中学统计：小六预考和小六会考多少学生写看图作文、多少写命题作文？中四预考和O水准会考，多少学生写议论文、多少写报章报道？

教师的责任应该是教导学生积极学习而不是阻止他们学习。学生应该是快乐学习，除了乐于讨论报章新闻，也能继续发挥自己的写作能力和想象空间。请教师不要为了轻松教学而“强制”学生写看图作文和报章报道。

中小学的学校考试制度要加强，很多家长觉得孩子的创造力被扼杀。教育部应该把命题作文和记叙文列为会考必考题，小学生除了看图作文也要写命题作文；中学生除了报章报道也要写记叙文。试卷一的考试可分两天考，然后以平均成绩升学，这样教师在教学时就不会绑手绑脚，学生也可以培养写作能力。

很多新移民的英语和华语都是一级棒，反观我国土生土长的学生把母语学得凄凄惨惨，真是悲哀！

教育部课程规划与发展司（母语处）王梅凤司长10月6日在《交流站》的答复中强调“终身学习”，我认为态度还不够明确。如果华文这个科目属于基础学习，就会扼杀教师的功劳和学生的创造力。既然华文是升学的条件之一，教育部的口号“终身学习”应改成“双语都是第一语文”；这样家长可以更积极栽培孩子，让孩子参与学习华文的活动：看相声、话剧、舞台剧、创作歌曲等等。否则，本地学生学习性质薄弱，各方都没有推动力，那我们孩子的华文华语永远都不能和外地的年轻中文网红比肩。

如果有教育部的大力支持和认同，我们做家长的一定会配合，包括加强孩子在家的学习环境，更积极参加学习华文的活动。我们应栽培本地中文网红和本地作家，让学生积极写作创作，向陈哲艺导演看齐。真心希望看到本地孩子长江后浪推前浪，在华文方面有出人头地的一天！