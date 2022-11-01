交流站：染冠病没必要多喝椰子水

最近太太染冠病，和很多人一样，症状轻微，几天后康复。康复期间，多人好心提出意见，其中头号建议是多喝椰子水。

椰子水虽富含电解质如钠、钾，但糖分不低，每250毫升（一量杯）约含10克的糖。喝一杯椰子水，就占了40%世卫建议的日摄取25克游离糖（free sugar）量。

国人平日就爱喝椰子水，染上冠病，认为自己生病了，更应该多喝点椰子水补充电解质吧？

这个想法似乎很有道理，其实不然。绝大部分得冠病的人症状轻微，並无电解质失衡，无须补充，除非有严重腹泻。补充水分是应该的，但喝开水就可以了。

这样的论述让人觉得不近人情。得冠病了，喝椰子水疗愈心情一下不行吗？不是说不行，但要适量，尤其是要考量到国人“满江红”的保健成绩单。

目前，本地确诊冠病人次至少200万，还在天天累加中。而国人每十人中就有四人过胖或严重过胖。换言之，庞大的确诊个案中，不乏过胖或严重过胖者。再者，我国也是糖尿病王国之一，我们已经向糖尿病宣战六年了。

在染病隔离的四到七天之间畅饮几公升椰子水的大有人在。几天摄取过高糖分，很可能就让在边缘徘徊的糖尿病好发群体坠入糖尿病深渊。这並不危言耸听。冠病疫情引发后冠病糖尿病综合征已是医界共识，我们不能排除大量喝椰子水可能助长这一现象。

冠病染疫基数庞大，数以百万计，内含糖尿病好发群体，逞一时之快大量喝椰子水，颇有可能因小失大。

如果你有一天要喝超过一杯椰子水的冲动，请务必三思。我也吁请卫生单位和医生们，对这个疫情期间被冠上有神奇效果的椰子水加大正确的宣导力度，以正视听。