交流站：华族文化中心致力推广本土华族文化

谨回应《联合早报·言论》于10月31日刊登的卢桂霞作者评论《新加坡华族文化中心的社会使命》：

我们感谢卢女士在评论中分享对新加坡华族文化中心的想法。我们很欣慰看到社会人士关心文化传承的工作，并且与我们分享宝贵建议。

诚如作者所言，各籍贯文化遗产是新加坡华族文化的重要组成部分，华族文化中心自建立以来也在摸索如何将其发扬光大。自19世纪以来，南来的先辈带来各自的方言和各有特色的社会习俗，随着时间的推移，彼此求同存异，并且容纳了其他族群的文化元素，渐渐形成了独特而多元的新加坡华族文化。

华族文化中心自2020年开设了《新加坡华人·探索本土华族文化》常设展，就着重展现了我们的本土文化特色，涵盖了丰富的方言文化遗产。近几年，华族文化中心将常设展的内容以不同的方式推介给公众，这包括以新加坡五大方言文化为主的《自己人》视频系列。一共10集的视频在2021年推出后，反应热烈，在中心的社交媒体平台上已累积多达近60万观看率。我们还将视频系列发展成《自己人·一家人》的特展。特展今年年初在中心展出后，以巡回展的方式到各个邻里图书馆展出。特展目前在大巴窑公共图书馆一楼展出，将持续至12月29日。

华族文化中心筹办多样化的活动，与艺术文化组织紧密合作，致力推动本土文化的发展。我们主办文化节、讲座和展览，也委约制作舞台剧和电影。在保留传统文化的当儿，我们也不忘求新求变。即将于11月26日在室内体育馆举行的《SING·浪》演唱会，将是一场华语流行音乐和华族传统艺术元素相结合的视觉体验。华族文化中心的两个艺术租户南华潮剧社和FENG鼓也将参与表演，为演出融入太鼓、戏曲、耍大旗等传统与现代结合的艺术创作。有关中心活动的详情可浏览：https://singaporeccc.org.sg/zh-hans/。

此外，华族文化中心近期刚成立一个研究组。研究组将开展一系列与本土华族文化相关的项目，涵盖的领域包括文学、艺术、语言、教育、宗教、社会习俗、宗乡组织等。我们将与专家学者及民间工作者合作，协力发掘与梳理本土华族文化的传承脉络，以再现本土华族文化的精神底蕴。研究成果将以深入浅出的方式，通过不同的媒体平台与传播渠道，传递给社会大众，以彰显我国在华族文化领域的成果。

华族文化中心喜见华社对文化传承的重视，并深知不少文化工作者已在这块园地深耕多年。华族文化中心愿在力所能及的范围内，为这意义深远的工作尽一分力。

（新加坡华族文化中心总裁 刘思伟）