交流站：揪心的家居改进计划

黄嘉豪

淡滨尼81街的家居改进计划刚刚完成，有些事情不吐不快。

我家的厨房装有壁橱，并开个洞给垃圾槽，之前自费更换损坏的垃圾槽时，装修商把垃圾槽装在壁橱木板上而不是后面的墙上，被我纠正。10月20日更换垃圾槽时，我特别紧张，准备全程监督，并在一张纸用英文写上“装在墙上而不是木板上”，然后贴在垃圾槽上。但当天没人来更换，靠近大门处贴的日程表却有两名督工的签名，意思是工作项目已完成。虽然过后几天我向他们询问，也打电话到办事处，所获答案都是“慢慢来”。

10月25日更换铁门，我全程在场。到了最后一天（10月27日）早上，我告诉督工垃圾槽还没换，他才赶快拍照和打电话，到了下午2时左右，工人才出现，原来就是装铁门的工人。他的借口是我不在家，但我已退休，家居改进计划展开期间天天在家，而且换铁门时他并不提换垃圾槽的事。最后才从其中一名助手了解到他们嫌割开木板（新垃圾槽比较大）太麻烦，就以屋主不在家为借口推卸责任。现在家居改进计划已经完成，我也只能选择放弃，不换垃圾槽。

我认为应该扣除找借口不工作的工人的薪水作为处罚，因为这可能不是他的第一次，或许大多数屋主选择沉默，让他胆大妄为。还有，督工不能只是签名却没有实地检查，应该是一看到当天的工作没有完成，就立刻或在隔天解决，而不是让屋主最后求助无门。

写此文的目的是因为附近组屋的家居改进计划还在进行，希望类似问题不会再重演。

政府的家居改进计划是好的，但由于承包商执行不力，反而留下遗憾。