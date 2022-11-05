交流站：避免易通卡丢失被盗用之方

李清荣

我平常习惯带银行卡与易通卡出门坐巴士或搭地铁，怕有时某张卡刷不了，出现尴尬场面。

10月1日晚上11时左右，乘坐地铁到纽顿站，车门一开，掏口袋取卡待刷，不料掏出银行卡，易通卡也被扯出来，不偏不倚掉进地铁与月台之间的缝隙。向地铁站乘客服务处的职员求助，却得到冷漠的回应，说他们无能为力；过两天，向一个地铁站内的售票处求助，看能否将余额转到新易通卡，却得到明确答复，他们不负责易通卡，只负责通联车资卡。

难道就自认倒霉吗？10月19日无意中登入通联“新便利”（TL SimplyGo）应用，发现易通卡已被盗刷，出现多次乘车记录，如加基武吉至惹兰勿刹，武吉士至丹那美拉，余额只剩7.60元。

在网上搜索到易通公司客服电话后打去，客服人员建议我去报警，或自行在“新便利”应用上查找注销功能。但查遍应用里的所有信息与功能，根本就没有什么注销功能。再去网上搜索易通卡的相关信息，发现有个易通卡应用，下载到手机后，发现它有个终止支付的功能，输入易通卡的相关信息，选择将余额退到银行卡，总算大功告成。

日常生活乘搭公共交通，丢卡是常见现象，分享丢卡经历与处理过程，并不是要追究是不是地铁员工盗刷，也不想批评地铁相关部门的职责与业务能力，只是想让大家少走弯路，尽快找到解决办法，减少不必要的损失。