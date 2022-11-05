《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

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划一材料与设计以省公款

铝制哪有不锈钢坚实耐用可靠？有些钱是不能省的，小便宜不能贪。【Siahvester Jia Cheng】

如果是出于安全考量而改用不锈钢建材就应该全数更换，不同质量的情况出现，应该说是管理和协调的疏忽。【Max Betterlife】

最便宜的铝制并不耐，如果发生意外又要怪有关当局了。难也！【Hockseng Lim】

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请保持公共巴士清洁

这些年什么都不缺，就缺乏素质和道德！【Adteck Tan】

新加坡从东到西从南往北的巴士车程需要多少时间，就不能忍一忍等到了站再找饮料喝吗？或者喝完饮料才上车？大家合作点，别给工作人员制造麻烦。【Hock Kong Lim】

巴士公司再出一条规定，所有用透明袋、手提袋、纸杯盛装液体饮料都不准带上巴士就好了嘛！【CL Alan Pan】

肃毒局与校方

展开反毒宣导与活动

以前最多是偷吸烟而已，现在偷吸毒了。【Peter Leow】

家教的重要性！孩子在外面活动接触些什么朋友？身为家长的我们也该稍微留意一下孩子的行为！也该负起社会责任，从旁教导辨识事情的严重性，而不是坐视不管，任由孩子为所欲为。【Alex Han】

现在很多年轻人都要easy money而步上犯罪之路。比如当钱骡。【Thomas Olongwang】

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允许出租整间组屋的弊端

老人和孩子一起住，可以出租房子，因为一些老人是靠租金来养老的。还有一些老人会用部分租金帮孩子生活开销。不要一支竹竿打翻整船人。【Quah Lee Koon】

不让永久居民买组屋就能解决问题了。本来组屋就是给新加坡人的津贴屋。现在搞到永久居民在新加坡有屋子，自己的国家又有屋子。反而新加坡人没屋子住，新加坡人买组屋还条例多多。【Chung Sandra】

建屋局可以规定，人不在新加坡居住，组屋就要售卖，不能整间出租。【Kheng Hooi Beh】

争议是这人利用了PR的身份来这么做，使到国人不满。因为大部分国人都没能有他那样的优势，有一个栖身之所。【Poh Ck】

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“藤鞭教育”管用吗？

适当的体罚可以让孩子知道自己犯了多大的过错，而且要告知孩子原因，而不是动辄鞭打。【Poh Fee Tan】

如果觉得体罚有效，就要让孩子知道什么情况下会被鞭打。不能动辄就鞭打。主要是让他知道错在哪里，学会认错。【杨祥发】

当然有用，小孩子什么都不懂，只要他感觉到痛，就会知道控制自己的情绪，等到自己成年有了儿女就会明白父母的苦心。【Gekeng Tay】

不能一概而论，有些孩子打了不再犯错，有些孩子打了一直叛逆，永远记恨！【Chan Kam Mooi】