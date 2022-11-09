交流站：组屋地板出现冷凝现象

梁金倪

在家踏着冷湿的地板至今已超过四个月了，严重影响我的正常生活与心情。建屋发展局人员上门总是那一套找楼下住户劝说的方法。

上网浏览了很多相关的报道，发生地板冷凝的罪魁祸首其实就是隔层太薄，跟邻居的关系不大。发生这种事，建屋局总是把矛头往外指，推卸责任。要是邻居没有异常的装修手段，房子也合格，绝对不会影响到他家以外。建屋局有百分百的责任，必须彻查，尤其是新组屋。

无声的干扰是精神伤害，这种伤害难以形容，局外人也无法理解与感受，实在令人发狂。

每个人在外忙碌了一天，家是唯一可以好好休息的地方。如今疲倦的我回到家里，连双脚着地都感到难受，更甭想要躺在唯一能让我小休的活动空间（客厅）。它已是个隔着两层地毯，也感觉潮湿的地方。

自今年6月以来，我家地板就再也没有干燥过。当初出现在客厅及房间的冷凝现象，如今已蔓延至全屋，阴雨天更是严重，异常地冰冷潮湿。近期这也对我的健康造成问题。谁能体会我的压力及求助无门的感受？

请问建屋局：

一、如何保证组屋的品质？

二、为什么楼下的同个单位装修时，我家客厅会出现一摊水，而其隔壁邻居的储藏室天花板则漏水？为什么建屋局人员对问题采取回避态度？

三、地板已全面遭殃，建屋局是否有专业地评估地板是不是已经全面渗水，而不是简单的冷凝现象？

我即将步入老年，不希望此事影响我的健康与精神状态。如今又逢年底雨季，希望建屋局能提供治本的解决方案，让我在家不必到处铺地毯和穿着鞋子。