清儒顾炎武有亡国和亡天下之辩，后者指的是文化上的衰败。《荀子·乐论》也形容乱世的征兆是“其服组，其容妇，其俗淫，其志利，其行杂，其声乐险，其文章匿而采，其养生无度，其送死瘠墨，贱礼义而贵勇力，贫则为盗，富则为贼。”
当代人处于人类文明史上物质最富裕的时代，但对比物质上的丰裕，在精神乃至文化层面不但匹配不上，甚至还出现退化的现象，表现在社会日常言行上，出现了荀子对于乱世的描绘。
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清儒顾炎武有亡国和亡天下之辩，后者指的是文化上的衰败。《荀子·乐论》也形容乱世的征兆是“其服组，其容妇，其俗淫，其志利，其行杂，其声乐险，其文章匿而采，其养生无度，其送死瘠墨，贱礼义而贵勇力，贫则为盗，富则为贼。”
当代人处于人类文明史上物质最富裕的时代，但对比物质上的丰裕，在精神乃至文化层面不但匹配不上，甚至还出现退化的现象，表现在社会日常言行上，出现了荀子对于乱世的描绘。
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