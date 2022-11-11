交流站：退一步海阔天空是睦邻之道

报章不时有报道，邻居之间常因一些事而把关系弄得很僵，有的还闹上法庭，或惊动警方介入。其实，有很多情况，只要当事人忍一忍，退一步，就能大事化小，小事化无。

我现在住的公寓，楼上有一户人家，周末经常在地板上用石樁捣辣椒或香料之类，发出阵阵声响，使得在书房上网或工作的我心情有点烦躁。但我观察了一阵子，发现他们只在星期六才会捣东西，而且时间一般不长，每次十几分钟，只要稍为忍一忍就过去了，所以没有上楼去和邻居理论。

以前住排屋时，女邻居只要她的屋子出问题，总是过来投诉，说是我们造成的。例如她的屋子的墙壁漏水，就一口咬定是我们这边溢过去的，还好男屋主讲道理，我们同意找专家评估，对症下药，双方和气收场。

但有一些事是必须制止的，例如女邻居喜欢用隔夜尿在自家花园浇花，每次一阵风吹过，那股尿味真的很难受，孰可忍，孰不可忍也。

住在公寓同一楼的一个家庭，相信拜神能给他们的生意带来好运，在焚烧金银纸时不愿意与其他人的一起烧，自行买个焚烧炉在逃生的楼梯口焚烧，这不仅造成环境污染，也存在发生火患的危险，所以不得不出面干涉。

幸好对方是讲理之人，我们提出的理由，他们都能接受。

我认为与邻居相处，只要拿捏得当，许多问题都能迎刃而解，重要的是要懂得互相迁就，英文叫give and take。我们华人也有一句话：“退一步，海阔天空”，就是最好的睦邻之道。