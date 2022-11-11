交流站：感谢“我的社区”主办导览活动

刘立

最近我参加了由“我的社区”（My Community）主办的“我爱红山”和“我爱杜生”导览活动，对这个非营利民间组织萌生敬意。

在“我的社区”官方网站报名免费导览活动，行程及游览时间都列明。参加者在地铁站集合，义务导览员分发收听器给参加者，戴上耳机就能听清楚导览员的讲解。

两场导览活动的导览员都在当地生活过，对那里的环境非常熟悉。他们做足功课，沿途介绍景点，还有一名工作人员在后面跟着，确保安全。

我离开熟悉的亚历山大、蓝玻璃（编按：史达拉摩路）、红山二三十年了，这次参加活动，走一遍我的年少时光。

女皇镇之旅从已拆掉的俗称“十四楼”旧址走起，沿路都是新面貌，俗称“蓝玻璃”的低楼组屋，都被崭新的摩天组屋取代。我曾经很熟悉的老家，现在近距离端详，也不知身在何处。

老家对面的女皇镇詹美回教堂（Masjid Jamek Queenstown）还在，华义中学只留下运动场跑道的痕迹。玛格烈通道也变了样，早年的福利巴士九号是走这条路的；以前我们叫新路，路的尽头是无尾港。

新加坡组屋区近二三十年的变化很大，红山街道的格局还在，有迹可循。女皇镇经重新发展，多年不见，完全认不出原来的面貌。

感谢“我的社区”主办社区导览活动，让我这个曾经的亚历山大老居民，回味无穷，获益不少。