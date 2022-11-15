交流站：不可债留子孙

《联合早报》于11月8日报道了行动党和工人党议员针对调高消费税的激烈辩论，能够在国会殿堂听到多种不一样的意见是好事，归根结底，大家的出发点都是为国家好。但议员们所提出的见解是否能够为国家带来长远、实质的利益，这才是关键所在。

在这次的辩论中，几个反对党的提议让我深思。五花八门的长篇大论，其实就只有一点：我们有雄厚的国家储备金，为何不用？

众所周知，受到冠病病毒和俄乌战争等诸多因素影响，全球面对物价高涨的问题，经济师对明年的整体展望颇感悲观。在这样的困难时期，国人还能得到政府的支助，我认为这是因我国拥有妥善的财政和税务制度。

工人党议员林志蔚之前认为政府不该提高消费税，而应考虑通过动用储备金和借贷方式来资助这些援助配套，用50年甚至100年来偿还债务，无疑是在叫人借钱度日，更是一种祸害子孙的做法。此外，工人党提议降低土地成本，割肉式来建政府组屋，这基本上也是挪用储备金的提议，是相当不周全的想法。这似乎是要政府只考虑当下，无须顾虑后代。

林志蔚举例指很多欧美国家也是债台高筑。但相比欧美借钱度日的做法，政府不花未来钱，同时想方设法提高储备金的做法则比较务实、可靠，至少不会让后代需要钱应急时，无钱可用。

提高税率对任何国家的政府来说，都不是容易的决定，我相信对民主国家的执政党来说，也是一个万不得已的选择。但倘若新加坡的税收与财政盈余，最终还是花在建设国家和帮助人民的身上，我认为这是可以接受的。

新加坡是弹丸之地，天然资源严重匮乏，自独立以来靠着政府深谋远虑的政策，加上先辈们的刻苦节约，才使得我国有丰厚的储备金可用于应对各种困难，尤其是冠病疫情在这两年多所带来的挑战。

如果我们不积极未雨绸缪，以后如果再次出现狂风暴雨，后世子孙又要用什么去应对呢？

所以，如果已确定必须调高消费税，我希望国会议员多思考如何让有需要的国人得到更多的帮助，以及如何帮国人减轻生活费居高不下的压力，同时想想还有什么办法可以增加国家的收入，而不是一味地打储备金的主意，也不要一直争论是否必须调高消费税，以致在原地打转。

老祖宗留下的钱能让我们解燃眉之急，但毕竟不是长久之计，怎样开源节流才是让新加坡迈向未来的成功之道。