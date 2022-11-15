交流站：请在惹兰万邦建无障碍走道及增设交通灯

徐泰珍

我是兀兰园（Woodlands Park）的居民，日前目睹一已逾古稀，但仍在工作的女居民，在风雨交加的清晨，撑着伞小心翼翼地走在湿漉漉的人行道上。见她走到大路后，又吃力地爬上两端各有39个梯级的天桥。雨天梯级湿滑，她一手撑伞，一手抓着扶手，好不容易才平安着地，让我松了一口气。须知老人跌倒，后果可能非常严重。这就让我决定再次为居民请愿。

年前，我曾在部长走访时，提议在兀兰路和惹兰万邦（Jalan Bumbong）的交界处安装交通灯，让从市区回兀兰园的驾车者，不必驾到克兰芝阵亡战士公坟（Kranji War Memorial）附近才U转回头。这样既可节省时间与汽油，同时也可让居民安全过马路。我也建议改善现有的人行道缺陷，但迟迟未见当局有所行动，深感失望。

兀兰园目前有一条人行道与一座行人天桥。人行道因地形特征，在半山腰处依坡度而设计成一个石阶连接另一个石阶。石阶间都有一个90度的台阶，总共有14个。每上下一个石阶，必须抬脚才踏上下一个石阶。如此一抬脚一跨步，让双腿乏力、有脚病、膝盖痛的年长者十分痛楚，而且气喘如牛。

由于天桥下建有围栏，要到兀兰关卡和马西岭的居民，必须上下天桥，才能到对面的巴士站，非常折腾人，尤其是对残障者而言。

我的建议是，惹兰万邦的人行道上段仍可沿用，只是来到半坡道，开始踏上一段又一段的宽大石阶前，修建一小段约50米长，可供行人、轮椅使用者、行动辅助工具共用的无障碍走道。走道来到大路时，应建造行人交通灯，方便居民越过双向的兀兰路，行至目前的巴士站。

虽说兀兰园住户大都有汽车，但非人人都会开车，何况也不可能拥有多辆车子可随意使用。尤其是退休人士，多已放弃拥车而改乘巴士出行。老人多病痛，若须出门办事、购物或复诊，电召德士或私召车费用不菲。为照顾日趋老龄化的民众，兴建无障碍通勤设施刻不容缓，也是造福兀兰园居民的大好工程项目。

希望有关当局能慎重考虑我的建议。