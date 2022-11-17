交流站：“孺尊”有爱更有尊严

在食阁用餐时，我右手拿着汤勺，左手翻着书页，读到许倬云先生写的“故国不是一个看得见的国家或政权，而是不断存在、不会死亡的文化”。作为新移民，我也有我的故国，这一行字，我读出滚烫的热泪。雾眼盈睫之际，我抬起头，望向前方，仿佛想望向华族5000年历史文化的浩瀚深邃里。那里，是我的故国。

不一会儿，在我前方，一个穿着“孺尊”制服的唐氏儿正小心翼翼地端着碗碟坐下吃饭。虽然移居小红点已有十余年，这些年因为家有三宝，忙工作忙孩子，一天到晚像陀螺一样转个不停，对新加坡的印象，并不像一般人所认为的那样了解。不过，唐氏儿穿上制服，就可看出这是公益团体关怀特需的意思。

新加坡政府认为，弱势群体无论是贫困还是体障，都应该享有人的尊严。因此，新加坡鲜有乞讨现象。乞讨毕竟不体面，这是一种容易让人丧失基本尊严的行为。因为只能上跪天地神明与椿萱高堂的双膝一旦跪地，想要自己再站起来，是相当困难的。

回来说孺尊，它是由特殊需求人士与母亲负责看管的医院孺尊书摊（Dignity Mama），其中一家就在食阁旁边。于是，我吃完饭后就走过去想淘几本物美价廉的旧书，以示支持。

小书摊在一楼店铺走道一隅，真的是一隅，一个小小的角落。不过，旧书在这里照样享有书籍的尊严，因为被排得整整齐齐，很多书籍看上去品相也很新，完全没有旧书的破落感。我挑选了一套自然拼读书，一套中文字卡，还有孩子们爱玩的说故事骰子，爱看的科学书籍，大概30多元。

当我要付款时，一名唐氏儿收银员还把书籍和教具逐件用抹布擦干净，让商品在交付时也获得尊严。我心里陡然生起一阵暖意和敬意。当我用现金支付，对方也准确无误地找给我余额时，站在旁边的一位年长妈妈还找出一本叫《生活·时间·金钱》的书送给我，连同我购买的书籍和教具一起放进环保袋。我说我应该还没支付环保袋的钱吧，刚才是不是忘记一起算了？她微笑着说，环保袋也是免费的，因为我们经常接受善心人士的捐助，所以我们也会回馈给顾客。

爱出者爱返，福往者福来。没想到这样一个不起眼的旧书摊，藏有这样深明大义的爱心。是的，爱心，也是有尊严的。她，需要你有一双善于发现的眼睛。我很庆幸，今天有缘得见。