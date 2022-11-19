交流站：为何无法对屋霸惩一儆百？

尽管报章一而再地报道，但臭名昭著的东海岸超级屋霸还能继续租屋，真是令人费解。其实，屋主出租房屋，一般都会找房地产公司的合格房屋经纪处理，怎么会让屋霸轻易找到房屋租赁呢？

据报道，这个屋霸自2012年起在东海岸一带租住排屋、洋房及高档公寓，却不缴付房租，惹上多起官司。在2019年，屋霸一家还拖欠20个月房租逾8万元，屋主二次申请庭令才能收回房屋。难道真的没有简单而快捷的方法可以让屋主收回房屋？

须要一再上法庭申请庭令，才能迫租户搬离。我国法律严谨，为什么在这件事上，却无法保护受害的屋主？

时常上报的路霸和校霸，都有相关法律和条规惩戒，为何就是屋霸可以横行霸道，屋主却无可奈何，难道有关当局是真的无法可依？我认为有必要立法杜绝这种行为，以保护受害人。此外，罚款相信也未能阻止屋霸继续横行霸道。

屋主申请庭令要花大量时间、精力及金钱。因此，屋主可能担心得不偿失。屋霸也是看准这一点，一直拖欠租金。若有法律法规明文规定，房地产公司和房屋经纪就有义务和责任协助屋主，向租户追讨租金。

我国正努力走向优雅社会，也许立法能有效阻遏这类霸道行为。优雅社会不能存在自私自利、损人利己的恶霸。更不应该姑息养奸，让屋霸一直重施故技，破坏我国的国际声誉。