交流站：走路靠左才正确

新加坡是一个法治社会，但在日常生活中，一些行为却往往不合常理。比如行人在路上要靠左行走，这是公序良俗，也是行人行为准则的规定。所以，平常走路一定要靠左，靠右走路便阻碍了其他行人的通行，是违规行为。下面把近10多年来，我在本地路上行走所遇到的尴尬事件和大家分享：

一、很多年前，在牛车水的行人天桥上遇到一名大叔，他坚持靠右走，正好和靠左走的我碰个面对面，我向他解释说，走路要靠左边，他听到我的口音就说：“你是外国人吧？凭什么告诫新加坡人？”我的解释是，无论是新加坡人还是外地人（当时我已经入籍新加坡），都要遵守新加坡的法规，于是相持不下报警，警察做了笔录，最后不了了之。

二、几年前，在警察总部后面走路，遇到一名外籍跑步人士，又是靠右边和我迎面相对，他拒不让路。当我告诉他，在新加坡人行道上要靠左行，他竟然说：“你头脑有问题。”我打电话报警时，他却溜之大吉，后来想想，可能在他的国家靠右才是正确的（right is right），毕竟我去中国时，也常常会出错。

三、前几天，在人行道上遇到一名妇女拉着一个儿童，和她丈夫过马路，又是靠右边，她丈夫儿子已绕道，只留她堵住我的路。我向她解释说要靠左走，她仍不让路，这时她丈夫走回来，跟我说：“你没看到有儿童吗？”，还一度恶语相向。我说儿童也要遵守法规啊，再说儿童已经让路了，只有她仍停留在右边的路上。眼见有理说不清，我只能继续前行。

通过以上案例不难发现，在日常生活中，很多人的做法已经违规了，但自己却未意识到。或许可以在机场、海关等地方放置提醒标识，分发宣传单，也可像有些城市，安排执法人员站在道路口，对违规者进行现场教育。如果每个人都记得在人行道上行走靠左才是正确的（left is right），就能减少许多不必要的纷争。