交流站：工人党的提议将增加下一代负担

来自 / 联合早报

文 /
徐芳达

发布 / 2022年11月21日 5:00 AM

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我就林志蔚副教授反驳林文庆先生的投函作出以下回应：

遗憾的是，林志蔚副教授继续重复他和他的国会同僚所作的不准确论断。

工人党提出了几项建议，作为上调消费税的替代方案，如增加国家储备净投资回报的使用，或使用更多的售地收入，来资助当前的开支。这些建议背后的基本前提，是动用更多积累储备金。

目前，政府动用国家储备投资回报的50%，作为年度财政预算的收入。我们已经解释过，这一收入来源只会在中长期与经济增长保持同步。但是，我们的公共开支，特别是在医疗保健领域，增长速度远远高于国内生产总值（GDP）的增长。

工人党声称，动用更多的储备金或投资回报不会有什么害处。但他们错了。

想象一下，如果我们的先辈按照工人党的建议去做，会发生什么。假设他们在前几年花掉了更多的储备金，让我们今天的投资回报减少了20%。那么，消费税将不得不调高到11%，而不是9%，以填补资金缺口，并确保有足够的资源来照顾日益增加的年长者。

因此，工人党的建议的影响是显而易见的。如果我们采纳他们的建议，留给子孙后代的资源就会减少。这肯定不是负责任的做法，尤其是在我们进入一个充满更大不确定性和挑战的世界之际。

（作者是交通部兼财政部 高级政务部长）

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