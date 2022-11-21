交流站：东陵福巴刹有其他停车场

谨答复《联合早报·交流站》于10月26日刊登的黄玉桂读者投函《请别关掉停车场》：

东陵福组屋区于2014年获选进行选择性整体重建计划（SERS），这是政府更新旧组屋区，为居民提供更优质住家，并保持社区联系的举措之一。

按照SERS，我们会兴建一座新的东陵福邻里中心，为附近居民提供一个新的社区活动空间。新邻里中心将设有巴刹和小贩中心，取代目前位于东陵福路第48A座的东陵福巴刹和熟食中心。新巴刹和小贩中心将有更多座位，更高的天花板以改善通风，以及其他新设施，以提升顾客用餐体验。为了给新邻里中心让路，联邦道熟食中心及联邦道第46-1座、第46-2座、第46-3座的店屋和食肆将拆除。这包括分别位于联邦道第46-2座和第46-3座的Q57和Q58露天停车场。

有关部门在收到摊贩及基层顾问陈振声和蔡瑞隆的进一步反馈后，与摊贩做了进一步的沟通。应他们的要求，我们不会同时关闭Q57和Q58露天停车场。虽然Q57已经关闭，但Q58将一直使用至2024年第一季度末。此外，由于不受拆除工程影响，位于东陵福巴刹和熟食中心旁的Q59露天停车场会继续使用。访客也可以在附近现有的其他停车场停车，步行5到10分钟即可到达。这包括位于东陵福第88座和联邦道第54座的两个多层停车场，它们都有充足的停车位。

建屋发展局已在附近组屋的电梯等候处及受影响的停车场内张贴告示，让驾车者知道其他停车场的位置。我们也分发传单，通知附近的居民和商家，以及停车季票持有者。

此外，为帮助摊贩应对由于居民和商店租户在SERS下搬离附近组屋，而可能导致的生意减少，国家环境局已从2019年12月至2021年3月期间提供25%的租金减免，并于2021年4月至2024年3月期间提供50%的租金减免。

我们明白关闭停车场可能会造成不便，希望公众对此予以理解。建屋局和环境局会继续与摊贩沟通，以了解如何最好地帮助他们。

（建屋发展局处长（停车场管理）林佩思）

（国家环境局小贩中心司 小贩中心营运署署长 周美玲）