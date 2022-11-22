年底的一连串佳节在即，很多人在公共场所参与活动时也更放松。警方和相关部门开始提醒公众留意人多场合的安全问题，避免韩国梨泰院践踏事件那样的悲剧发生。虽然本地公共场所的规划相对更重视安全，但一些酒吧和餐饮集中的翻新老区或者住宅区，还是有些小巷弄和可能隐藏风险的角落。没有人潮聚集当然不成问题，也不可能全都要靠警方注意。民众在参与聚会和享受热闹快感的时候，留一个“安全”的心眼，应该就没有问题。