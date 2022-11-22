年底的一连串佳节在即，很多人在公共场所参与活动时也更放松。警方和相关部门开始提醒公众留意人多场合的安全问题，避免韩国梨泰院践踏事件那样的悲剧发生。虽然本地公共场所的规划相对更重视安全，但一些酒吧和餐饮集中的翻新老区或者住宅区，还是有些小巷弄和可能隐藏风险的角落。没有人潮聚集当然不成问题，也不可能全都要靠警方注意。民众在参与聚会和享受热闹快感的时候，留一个“安全”的心眼，应该就没有问题。
站长的话
字体大小:
- 小
- 中
- 大
请订阅或 ，以继续阅读全文！
字体大小:
年底的一连串佳节在即，很多人在公共场所参与活动时也更放松。警方和相关部门开始提醒公众留意人多场合的安全问题，避免韩国梨泰院践踏事件那样的悲剧发生。虽然本地公共场所的规划相对更重视安全，但一些酒吧和餐饮集中的翻新老区或者住宅区，还是有些小巷弄和可能隐藏风险的角落。没有人潮聚集当然不成问题，也不可能全都要靠警方注意。民众在参与聚会和享受热闹快感的时候，留一个“安全”的心眼，应该就没有问题。
【马国大选】阿末扎希：国阵30名议员中26人支持国阵决定
花150元修水管与水喉匠闹风波 妇女两度报警
【马国大选】满意与国阵谈判进程 安华：我至今仍是唯一首相人选
关于消费税上调 你需要了解的事
【马国大选】星洲：若马国元首御准 慕尤丁料今午4时宣誓任相