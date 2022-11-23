交流站：“化疗”及其副作用

姚其骝

新加坡是地球上的一个小红点，总面积只有700多平方公里，没有天然资源，除了空气之外，样样都得进口。不过，我国地理位置优越，是东西方航运必经之地。我国经济主要靠服务业，也就是所谓的第三产业（第一是农业，第二是工业）如炼油、海运、空运、造船、电信、金融、旅游等等。这些行业都需要大批资源来运作和发展，尤其是人力方面。新加坡是个小国，公民只有300多万。最让人担心的是人口迅速老龄化，加上出生率只有1.12，远低于2.1的标准人口替代率。

为了解决人力不足的问题，政府唯有从两方面着手。一是引进外来劳工和专业人士，二是利用高科技来代替各方面的运作，以减少对人力的需求。早期是推行机械化，然后是自动化，再下来是电脑化，近来又推行数码化。这许多的“化”，我姑且把它们称为另一种“化疗”。

化疗通常是指治疗癌症的一种方法。本文所谓的“化疗”，则是指为各行业包括政府部门打预防针和追加剂，主要目的是减轻对人力的需求，提高生产力，以及增强自身的抗体来抵抗外来的竞争。同时，以大数据来分析各方面的趋势和需求，帮助企业界和当政者做出更明智和准确的决策。因此，从经济发展方面来说，“化疗”是百利而无一害。

可是，化疗是有副作用的。我所指的“化疗”也同样有副作用，比如有些中小企业因为财力和人力不足，或其他原因无法转型而被淘汰。从人们日常生活方面来说，影响也很广大深远，尤其是乐龄者。他们因为年纪大，智力大不如前，很难跟得上新科技发展的步伐，而被边缘化，日子过得很焦虑。虽然政府有开办很多课程，鼓励国人终身学习，与时并进。但是，人老了，各方面都退化了，要学新科技，有时真是心有余而力不足。他们只希望在“化疗”时能为他们着想，在尽可能范围内保持现状，让他们度过无扰无虑的晚年。