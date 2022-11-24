城市生活处处都有电动扶梯，新加坡人在电动扶梯上养成靠左站的好习惯至今大概10年左右。过去很长一段时间，人们都站满整个扶梯，后面赶时间想超越的人难免无奈。
根据站长所知，关于靠左站的说法对不对的问题有几种，一种是说所有人靠左站对扶梯机械结构不利，左边机械容易耗损；还有一种是扶梯本来的功能就是平稳输送，如果让出右边供人快步走上去，其实会增加意外发生的风险；鼓励所有人都站着不动还有个理由，就是可以增加输送人数，提高效率。
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城市生活处处都有电动扶梯，新加坡人在电动扶梯上养成靠左站的好习惯至今大概10年左右。过去很长一段时间，人们都站满整个扶梯，后面赶时间想超越的人难免无奈。
根据站长所知，关于靠左站的说法对不对的问题有几种，一种是说所有人靠左站对扶梯机械结构不利，左边机械容易耗损；还有一种是扶梯本来的功能就是平稳输送，如果让出右边供人快步走上去，其实会增加意外发生的风险；鼓励所有人都站着不动还有个理由，就是可以增加输送人数，提高效率。
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