交流站：政府部门数码化的副作用

在这个日新月异的数码时代，几乎每隔三五年或更短的时间，公司一般都会更新电脑软件或系统，除了借此提高工作效率之外，也加强保安性能，以应对日益猖獗的网络袭击或钓鱼诈骗。不过，在更新电脑软件或系统时得非常谨慎，尤其是政府部门或医院，以免不小心删除数据或资料。

不久前，大哥错过了陈笃生医院神经科的看诊预约，因为它突然把预约日期提前，我们却没有收到改期的通知。另外，以往在预约快到的前三天，都会收到确认短信，但这次却没有收到。据神经科部门的护士说，因为医院更新了电脑系统，所以没能及时发出通知短信，错过这次预约得重新排期。由于防疫措施放宽后，回医院复诊的病人增多，所以等候时间也跟着拉长，结果得等约三四个月至明年，才能看到医生。

此外，大哥向医院申请的科技辅助基金（Assistive Technology Fund）也因此被耽误了。据社工说，存在系统里的身份证上的住址与现址不同，要我们把身份证再电邮给她，否则不受理。我告诉她大哥第一次申请该基金购买电动轮椅时是在六年前，当时身份证上的住址早已更新。此外，去年大哥委托我向医院索取医疗报告时，我也把身份证副本电邮给神经科部门，她应该可以从系统里提取。不料，她却说不认识该部门的职员。我听后百思不得其解，为何同一家医院的不同部门，竟无法在系统里找到同一个病人的资料？

后来，她又说也许是系统在更新时，把它给删除了。这更是难以置信。删除了病人最新的资料，却保留10年前的旧记录！难道医院在更新电脑系统前，没有备份病人的资料吗？

还有，另一件事也令我想不透。小哥去年刚满60岁，他的乐龄车资卡，人民协会竟然寄去他的旧家！他搬去新家已约五年了，当时已在邻里警岗更新了身份证上的住址。人协是法定机构，为何政府部门之间的资料不是互通或共用的？

以上的真实案例，真令人怀疑全盘数码化到底可靠吗？效率真的有显著提高吗？也许有关当局应该好好检讨到底哪里出了问题。希望类似的事件不会再发生。