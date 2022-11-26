在任何国家，加税总是能引发激烈情绪反应的公共课题。这在动用国家储备金的辩论里显露无遗。每当被情绪所主导，人们总本能地把课题简单化，来符合自己的情感倾向。经历了几轮讨论，有人认同提高消费税的合理性与可持续性，但还有不少人仍然确信动用更高比率的储备金，是更可行的替代方案。

朝三暮四，当代人多用了，后代人能用的自然变少。动用更多的储备金回报，意味着能增加投资以赚取更多回报的本金减少，这是不容争辩的事实。当然，要动用50%或75%的回报，本质上是政治判断问题，但先苦后甜的原则并没有改变。