交流站：电信公司爱财应取之有道

11月11日早上翻开《联合早报》，看到醒目标题《新电信半年净利增23％至11.7亿元》，持股者自是欣喜无限，但对于我这个消费者来说，心情却是五味杂陈，觉得不吐不快。

离开30多年后我们终于在2018年退休回国。基于幼时记忆，新电信是个“国企”，故很自然地成了它的客户。由于是退休者，我们一切从简，只签订基本配套。

每个月我们都会收到账单，收费与配套价格不同，总是多一点，有时是四五元，有时是八元10元。但由于安排了财路（GIRO）付款，所以也不太注意。直到有一天突然发现款额超倍，再细读密密麻麻的账单明细，决定打电话询问，才终于发现收费与配套价格有出入的原因：

一、电信公司的促销策略。当手机仍然是4G时，它已帮你自动升级至5G配套，故自动加价。

二、很多没有用到的新功能或新应用，它会自动帮你升级或送上，多数情形下是免费使用，数月后才开始收费。对于只把手机当电话用的客户，很多时候根本没察觉这些变化，只有当费用变成天文数字时，才发觉自己成了寃大头。

三、最近到澳大利亚旅游，买了个15元的漫游配套，一路上没打过也没接过电话，只是用数据。回家后发现账单超额。原来人在国外，所有打过去的电话，即使不接听，依然是按接听一分钟来计算。现在一个月内一个人平均会收到多少通无聊或诈骗电话？我们却要为此买单，合理吗？

每次致电新电信不能说没有收获，可是：

一、要接通电话，可以是三五分钟的等待，也可以是10至15分钟的烦躁。接通后的交流，以英语为例，彼此先要相互适应各自的乡音。问题要再三强调才能明白，回答也要重复多次才能清楚。每问一个问题须要等待查询，时间可长可短，有时不知何故电话突然中断，二三十分钟的努力白费，又要从头再来。一想到这个过程，很多人大概都宁愿“破财消灾”。

二、电话接通后要求恢复原来所签合同，一般来说都没什么大问题。可是，若你未能及时投诉，而是在两三个月后才提出，客户服务人员会很有礼貌地向你道歉，并答应会（也只能）扣除当月的额外费用，以前的就“对不起”了。

向来以为，一纸合同，首先条款必须是公平的，经由双方签订后，其中一方不能任意改变合同内容。现在大公司由专人订下密密麻麻的条款，消费者在半懂非懂的情况下签下合同，然后又在消费者不知情下随意调整和增添内容，这种做法是否合理？

以上所述是我和家人三年来的亲身经历。朋友，你仔细审查过你的账单吗？