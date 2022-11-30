食品添加物是现代科技产物，以前去北京故宫吃所谓慈禧太后的点心觉得口感不行，感觉古代人的调味方法不可能有现代人好。这应该是事实，在科技的助力下，现代素食竟然也可以调出各种肉类的口感，对素食者来说，不知道该庆幸还是该警惕。

调味主要靠食品化学工艺，很多获批准的大致都经过严格实验证明无害于人体，这是现代人比古人更有口福的原因。但就像传统手法的腌制或酿制食品，世世代代就这么吃下来，问题也不大，但现代人更关注的是潜在的健康风险，因此食品业者在采纳食品添加物的时候，也不能过于任意。