妇产科专家郑春贵教授写了关于洗手的文章，引用一个百多年前欧洲的真实案例，说明洗手这个小动作的后果可大可小，值得重视。

在人类还没有发现细菌与病毒这些小东西以前，很多疾病与死亡都被归因于各种奇怪的理由。20世纪生物医学领域长足发展后，人类对这个世界了解更多，也开发了更多针对疾病的药物和治疗方法，不仅大幅改善健康，也延长寿命，改变社会结构和文化。与此同时，一些基于传统的治病延寿方式逐渐没落，对疾病与生命的看法也有所改变，不合乎科学解释的，因而被视为迷信。