交流站：勤洗手的重要性

无论从哪个角度看，“生命握在自己手中”这句话都是对的。自己的生命，唯有自己有绝对的主控权。

不过，有时候，一些外在因素更胜于个人力量，甚至会置人于死地。肆虐全球的冠状病毒，历经三年仍未进入尾声，就是最现实的例子。

11月23日在中英文报章上读到了一则医学新闻，一项针对204个国家和地区的大规模研究发现，单单在2019年，有770万人因细菌感染死亡，占全球总死亡人数的13.6%。细菌感染成为继缺血性心脏病（包括心脏病发作）之后的全球第二大死因。

更让人吃惊的是，在不计其数的致病细菌种类中，仅仅五种细菌就造成一半的感染死亡人数！这五种都是常见的细菌：金黄色葡萄球菌常见于人体皮肤及上呼吸道黏膜，尤其是鼻孔；大肠杆菌在肠道和我们共生；肺炎链球菌遍布我们的上呼吸道和鼻窦腔；肺炎克雷伯菌是泥土里的细菌；绿脓杆菌广泛分布于水或土等自然环境中。

除了无处不在，这五种细菌还有一个共同特点：对多种抗生素产生了耐药性，使到一般的抗生素对它们毫无效力。

这么说起来，我们真的束手无策，坐以待毙吗？

把时间拨回到1850年代，那时的人类还没有发现细菌的存在，也比史上第一种抗生素问世早100年。奥地利的维也纳总医院里，产房拥挤不堪。当时的做法是把产妇根据一个星期里的一三五、二四六轮流交由医生或护士管理。常年来有一个诡异的现象，医生照顾下的产妇因为发烧而死亡的比例是护士照顾的病人的三倍！当时的权威医生和学者对于这个现象的起因感到莫名其妙，绞尽脑汁也找不到解决方案。流行一时的说法是医生每天都得到医院的太平间为死者做解剖，求证死因，从而把死者的冤情积怨秽气带到接生房，连累了产妇。许多孕妇得知分娩的日子是医生值勤时，不肯入院，宁可在路旁生产！

1845年，塞麦尔维斯医生（Ignaz Semmelweis）来到医院负责接生房的任务。他是一个刚毕业的匈牙利年轻医生，一反教授们的说法，坚持所有的医生在进入产房前，必须先洗手。一年之内，他的措施起了立竿见影的效果，医生和护士间的产妇病逝率持平了！

原来，维也纳产妇感染的是医生从尸体上带回的化脓性链球菌，勤洗手有效减少交叉感染率和产妇的死亡率。

细菌对人类的感染，不外乎从口鼻进入、性接触，或伤口或插管而起。手是这些感染途径的共同媒介，可见勤洗手的习惯对预防感染的关键作用。当这第一道防线被攻破，我们才需要抗生素和其他药物治疗。

自己的生命握在自己手中是千真万确的事实！让我们一起勤洗手吧！