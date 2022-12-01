交流站：请教育部和考评局倾听家长心声

我们代表一群来自南华小学6A班的家长。我们的孩子（11人）一同参加今年小六离校考试会考，被安排坐在同一个课室里答题交卷。这次数学成绩公布后，我们都非常震惊地发现，这群数学成绩一直稳定在AL1（当中也不乏平时大考小考数学卷面分数一直保持在95分以上，还有在直接收生计划下到华中读数学）的孩子，在这次小六会考中，成绩都同时遭遇滑铁卢，从平时的AL1掉落到会考的AL3、AL4甚至AL5，下滑幅度是两至三个积分等级。如果个别孩子在这次考试中粗心大意导致马失前蹄，我们无可置喙，但一个班里近三分之一的学生出现相似的分数落差，就很难不叫人感到疑惑。

我们通过学校向教育部提交申诉信要求查核分数，却被告知以往的申诉基本上是徒劳的，因为新加坡考试与评鉴局网站申明计分系统一贯准确、过往申诉成功率几近于零。言下之意，是考评局非常不鼓励申诉，因为系统从未出错。

我们同时也被告知，家长查分只能看到申诉科目试卷各部分分数相加得分是否正确，而不能看到学生纸质的试卷答题卡，因此没有办法核实试卷答题卡是否会因为读卡机故障，或者答题卡有污渍等等意外情况发生，而出现分数误判。如果考评局对家长核查纸质卷面的呼声置之不理，简单以系统总是准确为由敷衍了之，这种缺乏透明度的操作，恐怕很难让人们信服。

和其他3万多名小六考生一样，我们的孩子为会考付出了持续不懈的努力。这次会考随着11月29日选择中学的最后日期的到来，也慢慢地落下了帷幕。我们非常认同教育部长所主张的，每一所学校都是好学校、一次考试不能定终生，也相信我们的孩子会吸取教训，从哪里跌倒就从哪里站起来。

小六会考是他们人生中的第一个关键考试，作为家长，我们希望这个关键考试对每个考生而言，都是公正、公平、透明的。我们无意挑战教育部和考评局的权威，只是希望能够增加教育评估系统的透明度，允许家长在申诉程序中核查卷面批改的情况，而不是冷冰冰几个数字的简单加减。