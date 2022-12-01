交流站：开发便利与全面的电动车充电基础设施

谨答复《联合早报·交流站》于11月25日刊登的许振群读者投函《充电桩不宜建在组屋停车场》：

我谢谢许先生的反馈。

由于新加坡是一个人口稠密的小城市，低功率夜间充电是大多数电动车（EV）司机的最佳选择。鉴于车辆的平均每日行驶里程不到50公里，而如今电动车的续航里程通常在350公里左右，普通电动车司机只需大约每周为车辆充电一次。这不仅会减少对昂贵的基础设施电网升级的需求，也有利于维护电动车电池。

因此，在住宅停车场安装充电桩非常重要。为了支持采用电动车，我们须要确保拥有使用便利且可靠的充电网络。

到2025年，每个建屋局市镇都将配备方便电动车使用的设施。每个组屋停车场到2025年会安装三到12个充电点，这是一个起步基础，并将随着电动车的普遍采用而扩大规模。我们的目标是到2030年部署6万个充电点，其中公共停车场4万个，私人建筑2万个。慢速充电网络将由商场、工业建筑、仓库和加油站的随机快速充电设施补强。除了扩大充电基础设施外，养成良好的充电礼仪也很重要。陆交局将与充电运营商合作制定解决方案，以鼓励为他人着想的使用充电站态度，例如在完成充电后就移走车辆。

电动车用户还可以通过MyTransport.SG应用上的电动车充电网络模块，查找不同运营商的充电点信息，例如充电点位置、价格、额定功率（power rating）和插头类型。这将方便驾驶者找到最近的公共充电点。其他如充电点的实时空位等更多功能，也将稍后引入。

我们将继续监测新加坡电动车的采用率，并在必要时部署额外的充电器，以满足不断增长的电动车充电需求。

（陆路交通管理局科技与业界发展总署长，陈杰杨）