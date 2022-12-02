站长的话

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月2日 5:00 AM

字体大小:

看新闻才知道，警方的危机谈判组已经成立20年，在港剧里看到的类似角色，一般只是故事的配角，然而看本地的相关单位，却是拥有百多名成员，包括警员和心理学家的队伍。而去年一共动员了65次，今年头九个月，光是媒体报道的对峙事件就有11起，都动员了这个小组。

虽然在电视剧里只是警方的配角，但事实上在每一次的对峙，特别是企图自杀和危及他人性命的过程中，他们发挥高度的耐心和专业之后，对救回来的每一个生命来说，他们都是第一主角，甚至很可能是当事人余生意义最重大的人。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

中共前总书记江泽民逝世 享年96岁

北京南京高校学生抗议 上海市民连续两天聚集 乌鲁木齐火灾点燃中国各地怒火

高盛：中国或明年4月前结束动态清零
4

又有人上当 订清洁服务 被骗走逾2万元
5

【视频】江泽民22年前斥香港女记者：too young too simple

更多精彩内容