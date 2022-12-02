看新闻才知道，警方的危机谈判组已经成立20年，在港剧里看到的类似角色，一般只是故事的配角，然而看本地的相关单位，却是拥有百多名成员，包括警员和心理学家的队伍。而去年一共动员了65次，今年头九个月，光是媒体报道的对峙事件就有11起，都动员了这个小组。

虽然在电视剧里只是警方的配角，但事实上在每一次的对峙，特别是企图自杀和危及他人性命的过程中，他们发挥高度的耐心和专业之后，对救回来的每一个生命来说，他们都是第一主角，甚至很可能是当事人余生意义最重大的人。