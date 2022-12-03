13只兔子疑遭遗弃

要养动物就要懂得爱惜，这些动物也有生命，丟弃在外不是让它们自生自灭吗？【美琪】

不想养了，应该送人不是遗弃。【Xiao Bee】

不养就隨意丢弃！抓到严惩！【Hulk Yi See】

确保淡马锡取得良好整体回报

投资有亏也有赚，很平常，如果一定赚，我把房子卖了，把钱押下去。当初淡马锡赚钱没人给予称赞，而且公积金局下一季度的利率也保持不变。FTX在美国也影响多人亏钱，目前美国司法机关也开始追查真相，也有些居心不良者开始打击淡马锡。【Leong Kwong Lee】

投资有赢也有输。公司有赚钱就好。【Morgan Low】

赚钱的话可以任你如何吹捧自己都行，错误投资的话，也要记得勇敢站出来检讨一下。因为你们投资眼光的深浅，直接影响国民的未来生活。【William Wong】

日本小组出线 德国抱憾出局

傲慢的德国队，活该自己被淘汰。想想当初高抬腿的后卫，现在是自取其辱。【Mic Mic】

“德国战车”不再是强大的气势压制全场，已是名实存亡了。【Leo Wong】

我国是全球外派人员生活费最高城市

外派人员住的是私人公寓，吃的是餐馆，用的是名牌货，乘搭的是汽车，生活费不贵才怪。【Agnes Toh】

外派人员必须租房子住。一大半开销都花在那里了。

公民则可以靠自已能力购买组屋。只要你不去羡慕别人一百几十万买的完美地点的组屋，肯定可以应付得过去的。【Liu Yi Nan Liu】

外派人士绝大多数要租有排场的公寓，开销就变得很贵啊！【Karen Jiaren】

住洋房年长者也应获现金补助

有必要吗？何必去介意政府给的几百块，你拥有的跟一般大众比已经很多了，看开看淡点会活得更开心快乐。【Boon Kwang Han】

住洋房的老人，他们对国家做出了贡献，年轻的时候肯定缴了不少税，给他们几百块，也不算什么，也是应该的。【富有福】

基本上，住组屋的家庭的总收入比较低，住私人产业的人群收入高，政府自然会津贴收入比较低的人群，以减少收入差距。【Turen Hu】

他的洋房可以出租给人，不必整间出租，只出租部分够生活费就好了。【欧剑辉】