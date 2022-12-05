交流站：给教育工作者多些赞许与鼓励

拜读了毕镐娇女士于12月2日在《联合早报》言论版发表的《PSLE不是教育终点线》后，深感文章虽然肯定了新加坡的教育制度，在培育人才上扮演了正面的角色，但个别内容却似对在教育前线的教师有不满意之处。

首先，我要恭喜毕女士成功栽培了三个卓越的小孩。同样身为三个孩子的父亲，我也希望有一天能够和毕女士一样，培育出积极向上，对国家及社会做出贡献的下一代。另外，我也要申明自己不是一个教育工作者，但有三个在小一至中一求学的小孩。

我想分享在孩子学校所接触到的教师的一些经验。我发现新加坡教育体系里有相当多的教师，他们对教育孩子是非常有热忱的。我家老大的数学老师利用假期的时间，为成绩比较差的同学上课。还为孩子买作业簿。成绩进步了，还请他们喝泡泡茶。因为上网课的关系，我见证了他的英文老师如何利用星期五晚上的时间，为他们准备英文会话，模拟考试的时候会发问的问题，以及回答问题的逻辑。我家老二的华文老师带着一班小孩，参加绘本制作比赛。那时正值疫情期间，老师得利用Zoom来带领同学一起讨论以完成制作。

过去的两年，由于疫情，教育工作者得付出更多的时间及精力。同时，他们也跟很多夹心层一样，须照顾家里老小。由于少子化及父母更高的教育水平，他们要处理的事项及压力是比以前更多的。父母及社会人士应该时时刻刻给予他们肯定，并配合他们，让他们感觉到所付出的努力有被看到，有被珍惜，同时尽量减少放大执行上有失误的地方。

我们也应该积极推广赞赏文化，把教师努力付出的一些事项提出来，让校方知道。我也常常提醒孩子得带着感恩的心，虚心地向老师学习。让我们的教育工作者在培育人才的道路上，感受到满满的赞许与鼓励。