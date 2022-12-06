生活在现今世界的“苦”龄一族，就有如王彼得先生在“四面墙外”所写的，应用取代了人，取代了人与人之间最基本的沟通与交流，这是数码化最大的亮点。

你只要在生活中多留意一下，就能感受到应用的霸气，尤其是在你极需要帮助的时候。如你向人问路时，他会笑着叫你看谷歌地图，已无人会有耐心给你指路。又如到综合诊疗所看医生，你必须用诊疗所的应用预约，但我必须提醒你，预约的日期一般是五或六天后，没有当天的空档，更别想要当下。要是你半夜不舒服，想要早上看医生，就得在7时30分前到综合诊疗所排队挂号，要不到私人诊所。