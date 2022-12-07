交流站：家居改进计划应听取居民意见

我是从小居住在政府组屋至今的立国一代，住在实龙岗1道。在2019年时推出的家居改进计划（HIP），因为疫情关系延至今年。

我记得在2016年时，本区有进行过组屋翻新（增设电梯）计划，我们非常赞同当时的做法，就是先展出最初的样板，让居民参观和提出意见加以修改，才做出最终样板定案，再让居民参观和投票，这样的做法赢得居民的赞赏。

现在的家居改进计划，我们赞同有关“室内”的计划，但对“室外”安装新式晾衣架这部分是沒办法接受。现在的做法可以说是本末倒置，首先我们收到的宣传册上，是有两种不同的晒衣架供选择的图片，然而到了展示厅才知道只有一种样板展示，有上当的感觉，也就是说不要也得接受。

我已经和建屋局交涉超过五次。工程负责人起初用了两个月时间才回答我们，有时候还用两个星期的时间复制和粘贴上次的回答。他给的理由一直围绕在安全方面转，对居民从3月份开始，只是简单要求来一场对话会或调查问卷，就是不肯回应，一直在回避，工程开始了，才回答和谢绝我们的请求。请问，这是公务员应有的工作态度吗？

我有几点看法想提出：

一、新式晒衣架是因为在预购组屋（BTO）设计上的缺陷（很多人投诉），很多人不敢恭维才推出的改良版。

二、所谓很多安全上的隐忧，有沒有去查清楚是不是人为或使用不当造成的？如果每天都发生这种安全问题，政府早就停止使用了。

三、为何不要用现有的T形晒衣架，或将之加以改良？新式晒衣架无法让所有衣服晒到阳光，前面的晒到阳光，后面却被挡住。同时遇到突然间下雨时，衣服肯定来不及收和经常掉落。另一问题是，如果有大件衣物和人多的家庭（尤其有小孩）也不夠使用。

四、应该让预购组屋安装新式晒衣架，而旧组屋则安装现有的T形晒衣架。

五、不要忘记这一切的费用都是人民的纳税钱支付，应该善加利用。有关负责人应该知道，居民才是最终的使用者，我们有权提出意见和建议。