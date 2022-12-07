交流站：诗歌可提升学习华文兴趣

翻开现在的小学和中学课本，不难发现不少诗歌穿插在核心课文中。从最早的诗歌总集《诗经》来说，距今已有3000年的历史，可以想象古代人们把内心的喜悦、愁苦、忧愤、离别等，都化作简短的语句吟诵出来，也可以说是一种内心的发泄。对于今天的学生来讲，学习诗歌我认为还有几层新的意义。

第一，诗歌的语句简短，特别适合海外学习华文的学生。从阅读的角度来看，诗歌内涵丰富，从较短的语言就可以领略到作者要表达的意思；从写作的角度来看，我们常说小学阶段写作多使用“节短句”（有节奏的短句）可以增强语言表达，就是这个意思。

朱自清的《春》不少读者曾经读过，里面不少句子就是有名的节短句，如：“小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满是的。坐着，躺着，打两个滚，踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草绵软软的。”这是出现在散文中的句子，如果分行隔开来写，倒也不失为一首优美的诗歌。关键是这样的句子出现在作文中或者阅读篇章中，学生更便于理解意思或者模仿写作。

第二，诗歌的节奏感较强，很适合作为练习大声朗读的篇章。早上是黄金时刻，最适合学生朗读，把优美的文字读出来，通过脑、眼、口三方来交叉学习，知识的吸收力肯定是最强的。无论古代还是现代诗歌，句与句的节奏感跟我们阅读篇章时应该在标点出停顿的节奏感是相同的。所以每天早上大声朗读一篇诗歌，阅读能力以及识字能力会在不知不觉中提升。当然，一些国学经典都可以当作大声朗读的典范，例如：《弟子规》《三字经》《千字文》《笠翁对韵》《唐诗宋词》《现代诗歌选集》等等。

无论是阅读还是写作，千万不能追求速度或数量，要重视质量。一篇优秀的诗歌或者一篇极好的小散文，可以反复诵读，每个词要断得准确，每个字要反复练习发音，这样一来，在形成良好阅读习惯的同时，自然而然也能够把其中的优美语句准确地运用在作文中。

小学课本《欢乐伙伴》或者中学课本《欢乐伴我行》中，许多诗歌都非常精彩，小五课本中的《相当一棵树》，中一课本中的《我的思念是圆的》，都非常棒。散文篇章也值得学生去好好地读一读，每天早上大声朗读其中一篇，肯定会有不一样的收获。

当阅读量逐步上升的时候，可以尝试阅读课外读物，尤其是现代散文或者现代诗歌，兴趣也会变得浓厚，那时候，再读骈文典范《滕王阁序》中“天高地迥，觉宇宙之无穷；兴尽悲来，识盈虚之有数”，可能瞬间就知道作者当时的写作意境了；再读屈原的《离骚》，也可能立马就明白当时作者的遭遇了。

阅读须要长年累月的积累，每天不断地巩固，而诗歌可以成为养成阅读习惯的最佳阅读材料，大声朗读出来，让阅读成为像吃饭睡觉一样，一件日常必不可少的事情。