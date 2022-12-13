交流站：感谢医护人员无私奉献

日前，我因为脚趾受伤而去照了X光，又因某些难以预见的情况而延误了一周取片，本以为无大碍，结果却是骨折加移位。诊所医生建议我马上到医院的紧急部门就医。

于是，我就赶到邱德拔医院的紧急部门，当时已是傍晚6时许，只见那里人山人海，有很多病人还坐在轮椅上。医生和护士忙进忙出，在不停地叫着病人的名字。看到这么多病人，我只感到头皮发麻，心想：这样肯定要等上几个小时。令我意想不到的是，过了不久，就轮到我了。医生耐心地向我解释伤况，以及接下来要进行的治疗。接着，护士一边为我包扎脚趾，一边教我如何包扎。他们亲切友善，不急不躁，对病人关爱有加。面对如此繁重的工作、疫情的压力，还能面带笑容，关爱病患，不由得令我对他们心生敬佩！

我母亲也曾是一名护士长，现已退休。那时我们住在广州。我记得她的工作非常繁忙，常常要值夜班，节假日也不能休息，就连大年初一、初二都在医院值班。遇到紧急情况时，她只要一接到通知，就会马上赶到医院去参与抢救的工作。有时还要面对一些病人家属的无理取闹，母亲却总是甘之如饴，因为她热爱医护工作。

漫长的三年疫情，令人身心俱疲。身居前线的医护人员，每天面对大量的病患、疫情的反复，还要冒着被感染的风险，他们所承受的压力可想而知。新加坡在疫情防控上的出色表现，除了全民的通力合作，医护人员更是功不可没。在此，我想对所有兢兢业业、坚守在第一线的医护工作者说一声：“谢谢！感谢你们默默的付出、无私的奉献！”